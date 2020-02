SALUTE

UDINE Emergenza coronavirus: medici di famiglia in prima linea e ambulatori aperti. «I medici si troveranno a fare un triage con grande senso di responsabilità e a garantire l'assistenza a tutti i pazienti, come hanno sempre fatto». Lo hanno spiegato chiaramente il presidente dell'ordine dei medici di Udine Maurizio Rocco e il segretario generale Mario Da Porto, ricordando che gli ambulatori in regione sono aperti per garantire la continuità delle cure. Dopo il triage, che può essere fatto anche dagli infermieri dell'ambulatorio e viene eseguito in sala d'attesa, il medico invierà gli eventuali casi sospetti in ospedale. Il test, però, viene eseguito solo sui casi che, oltre ad avere sintomi respiratori, provengono dalle zone identificate dal Ministero come a rischio e questo perché l'82% dei sintomi è simile all'influenza di stagione che ancora circola, dunque la discriminante diventa la provenienza geografica. I percorsi che seguono i medici di medicina generale sono descritti su un cartellone posizionato negli ambulatori dove si spiega che i pazienti che presentano la sintomatologia influenzale con criticità respiratorie hanno la priorità e saltano la coda. Chiunque manifesti sintomi quali febbre pari o superiore ai 37.5, mal di gola, tosse, problemi respiratori, deve contattare telefonicamente il proprio medico di base che, con gli approfondimenti, chiederà se la persona è passata nelle zone rosse nell'ultimo periodo, per decidere l'attivazione del protocollo del 112 o meno. In ogni caso è caldamente consigliato a chi presenta questa sintomatologia di non uscire da casa. Se si tratta dell'influenza stagionale, il medico di base tratterà questa persona come sempre. E l'Ordine rassicura i cittadini sulla bontà del sistema sanitario regionale, in grado di rispondere all'emergenza.

L'ORDINE

«Quando non ci sono vaccini e terapie si fa contenimento ha spiegato Da Porto . Nelle terapie intensive ci sono posti letto sufficienti e abbiamo ricevuto rassicurazioni anche dalla Regione. Anche le due strutture individuate per l'isolamento, una a Muggia e una nel castello di Tricesimo, vengono considerate per ora sufficienti. Poi non credo ci sia difficoltà, se servisse, a individuarne altre. Poi abbiamo tre punti importanti, a Udine, Pordenone e Trieste per le malattie infettive». E, ancora, sui punti di vista espressi dall'infettivologo Matteo Bassetti che punta ad abbassare i toni e dal virologo Roberto Burioni che vede come unica soluzione i provvedimenti di fatto assunti in Italia, l'Ordine fa un po' di chiarezza: «Dicono sostanzialmente la stessa cosa, solo con toni diversi». L'Ordine approva dunque le misure prese dalla Regione, si appella anche al senso di responsabilità dei cittadini: evitare i luoghi affollati, gli assembramenti e ridurre in generale le uscite ed evitando l'assalto ai supermercati per fare scorte alimentari, di gel disinfettanti, alcol e mascherine, peraltro esaurite. «Non occorre assolutamente comportarsi così, non ha alcun senso, evitiamo isterie collettive di massa» l'appello di Rocco. Non serve neppure la caccia alle mascherine: costano 30 euro, sono usa e getta e il senso della mascherina è indicato nel caso di pazienti catalogati come a rischio. Inoltre, l'unica mascherina efficace è quella FFP3 senza valvola da cambiare ogni giorno. Meglio, insomma, adottare le misure igieniche di tutti i giorni: lavarsi sempre bene le mani e pulire le superfici, anche perché il virus sembra sopravviva sulle superfici fino a 9 giorni. Il tutto per il benessere della propria salute e del portafogli, dato che anche online i prezzi stanno arrivando alle stelle.

Lisa Zancaner

