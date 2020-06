(al) «Abbiamo percepito più noi, medici di medicina generale, la solitudine che i nostri pazienti. Lasciati soli, privi di adeguate protezioni e mai coinvolti della direzione centrale Salute nella programmazione della Fase 1, 2 e 3 dell'emergenza». Forse non se l'aspettavano questa particolare denuncia di solitudine i consiglieri regionali del Comitato ristretto della III Commissione, che ieri hanno chiamato in audizione alcuni rappresentanti dei medici per ascoltarli a proposito della norma di contrasto alla solitudine che la Regione vorrebbe varare. A denunciare la solitudine dei medici di base è stato Stefano Vignando, presidente dello Snami, il Sindacato autonomo medici italiani che, riguardo al tema specifico dell'audizione, ha confermato trattarsi «di un problema molto sentito, ma dalla rilevanza più sociale che sanitaria». Una posizione simile a quella espressa da segretario regionale dello Smi, Sindacato medici italiani, Domenico Montalbano, che ha evidenziato «l'importanza di assistere e dare risposte concrete al problema della solitudine, anche se non si tratta di una patologia in senso stretto». Il Comitato avrebbe dovuto lavorare per l'unire due provvedimenti, il disegno di legge 91 della Giunta assessore Riccardo Riccardi e la proposta di legge 11 del consigliere di Open Fvg, Furio Honsell. Ieri ha deciso invece di rinviare nuovamente alla III Commissione l'esame dei provvedimenti, per divergenze emerse relativamente alla possibilità di approdare a un unico documento.

