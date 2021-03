Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE Vaccini a rilento per gli anziani e i cosiddetti intrasportabili da immunizzare a domicilio. Una partita complessa che, ad oggi, ad un mese e mezzo dal via alle prenotazioni, vede ancora molte persone in attesa di una data, come hanno rimarcato in commissione regionale, andando in pressing sull'assessore Riccardo Riccardi, i consiglieri Tiziano Centis e Simona Liguori (Cittadini) e Mariagrazia Santoro (Pd). Nel solo distretto di...