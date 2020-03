IL PERSONALE SANITARIO

UDINE L'impegno di medici e infermieri in questo periodo non dev'essere dato per scontato. È questo l'appello che la Cimo-Fesmed Fvg lancia alle istituzioni assieme a una diffida inviata alle Aziende del servizio sanitario che mandano i loro sanitari al fronte senza orari e quindi ponendo seri dubbi sul pagamento delle ore e reperibilità fatte in più. Proprio stamattina (ieri per chi legge), gli uffici paghe di Udine spiega il segretario, Giulio Andolfato - mi hanno confermato che non hanno fatto i conti per adeguare la retribuzione delle guardie in urgenza al valore ed identità del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, in vigore da dicembre. Noi ci siamo attrezzati con una polizza in caso di morte o invalidità per copertura da esposizione al Covid, che costa 190 euro/anno ed è ovviamente pagata di tasca propria dai medici che vi aderiscono e non certo dalla Regione: un disastro.

In questo quadro di emergenza a molti dirigenti medici viene chiesto, con vari livelli di formalizzazione da parte delle Strutture, di svolgere mansioni diverse da quelle abituali, talvolta anche riguardanti altre specializzazioni, dato che molte prestazioni sono state sospese proprio per rafforzare l'impegno sul fronte del Coronavirus. Talvolta precisa la Cimo questo viene chiesto anche con impegni di orario eccedenti l'ordinario, ma non si sa se e quando verranno retribuite.

E sempre dalla Cimo-Fesmed Fvg è partito un esposto alla Procura di Trieste su un fatto definito estremamente grave. Protagonista della vicenda è Iris Buda, una dottoressa che lavora alla Medicina interna dell'ospedale giuliano. Lo scorso 11 marzo, come racconta lei stessa, dotata di dispositivi di protezione ha eseguito una prestazione su un paziente che a posteriori riporta si è scoperto essere ricoverato in stanza con due casi Covid-19. Due giorni dopo tutti i contatti sono stati sottoposti a tampone, anche la dottoressa Buda che manifestava già uno stato di malessere segnalandolo al suo direttore. Alle 15 scopriamo che tutti i nostri tamponi sono stati buttati via in virtù di una nuova procedura operativa, in vigore da quel pomeriggio. Da lì la richiesta di spiegazioni al primario che dopo aver parlato con la Direzione sanitaria ha raccolto i nominativi dei medici interessati ai quali sarebbe stato fatto un tampone tre giorni dopo (lunedì). Sabato mi sono svegliata con febbre, mialgia, cefalea e fotofobia. Come da procedura ho avvisato il mio primario, il medico di base e ho telefonato in direzione medica spiega Buda ; mi è stato detto che il mio caso sarebbe stato preso in carico dal Dipartimento di sorveglianza e che avrei fatto il tampone non prima di 13 giorni. Ma come? si chiede Fino a ieri tutti gli operatori venuti a contatto con il paziente facevano il tampone subito e ora, dopo averci fatto fare il tampone lo buttano via e non lo fanno fare a me che sono sintomatica e ho famiglia? si sfoga Con quale logica vorrei sapere. E poi quale tutela viene data al lavoratore? Nessuna. Dopo numerose richieste le è stato fatto il tampone che è risultato positivo. La dottoressa Buda si trova dal 20 marzo in isolamento, quindi si riporta nell'esposto verosimilmente anche il test gettato via avrebbe rilevato più tempestivamente l'avvenuto contagio.

