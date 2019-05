Medici aggrediti, scatta la formazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOUDINE Non si sentono tutelati. Hanno paura. Un medico su due ha subito almeno un episodio di violenza durante lo svolgimento del servizio di continuità assistenziale.L'Ordine dei Medici di Udine, proprio alla luce della recrudescenza del fenomeno, organizza la nuova giornata di formazione rivolta ai sanitari in programma il 10 maggio nella sede udinese dell'Ordine. Aggredire chi cura e si prende carico di te e dei tuoi familiari è assurdo, tuona il presidente dell'Ordine Maurizio Rocco. Chi aggredisce un medico è come se...