Medici aggrediti Novelli: pene più severe

SICUREZZA

UDINE «Le cronache dei primi due giorni del 2020 ci dicono ancora una volta che è urgente e indifferibile approvare nuove norme che tutelino infermieri, medici e operatori sanitari dalle aggressioni». Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

«Nel giugno 2018 - ricorda Novelli - presentai la prima proposta di legge che prevedeva l'inasprimento delle pene per i responsabili e l'installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree ospedaliere a maggior rischio e negli ambulatori periferici. Da allora si sono verificati altre migliaia di casi. La mia proposta, abbinata ad altre, è stata assegnata solo tre mesi fa alle commissioni Affari sociali e giustizia: acceleriamo l'iter e approviamo buone norme al più presto. Norme che prevedano pene più severe, ma anche e soprattutto misure di deterrenza, come la videosorveglianza». «Sono certo - conclude il parlamentare di Forza Italia che si sta battendo per garantire maggior sicurezza a medici e infermieri- che anche il Movimento 5 Stelle, che ha voluto la stretta sulle intercettazioni consentendo una intromissione nelle privacy dei cittadini, non si opporrà all'introduzione di tecnologie che mirano a garantire l'incolumità di chi ogni giorno si prodiga per la nostra salute».

