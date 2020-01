«Medici aggrediti, è ora di dire basta»

SALUTE

UDINE Un incontro a più voci per parlare delle aggressioni contro i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari. Medici e infermieri sono costretti ogni giorno a difendersi da aggressioni, a volte non soltanto verbali, rispetto alle quali è giunto il momento di dire basta. Quello che in altre zone d'Italia è ormai un problema conclamato e frequente, pare stia purtroppo diventando una questione da affrontare con attenzione e tempestività anche in Friuli Venezia Giulia. Ad affermarlo sono i consiglieri regionali del Gruppo dei Cittadini che, attraverso una nota di Simona Liguori, hanno annunciato l'organizzazione di un incontro pubblico per illustrare e discutere il tema. L'appuntamento è per venerdì 7 febbraio a Udine (a partire dalle 17), nella sede della Regione in via Sabbadini 31, dove si terrà una tavola rotonda aperta a esperti, professionisti e cittadinanza dal titolo Violenza sui medici e sugli operatori sanitari. Quali i motivi di questo fenomeno sociale, quali le possibili soluzioni. Il fenomeno della violenza sui medici - evidenzia la consigliera - appare sempre più frequente in forma grave nelle cronache. La violenza, specialmente quella fisica, esplode più frequentemente in ambienti come Pronto soccorso, ambulatori convenzionati, reparti di degenza del Ssn e Guardia medica. Fatti dai drammatici contorni a livello nazionale - fa presente ancora l'esponente dei civici - che hanno spinto il ministro degli Interni a disporre l'installazione di telecamere sulle ambulanze. Anche in questa occasione - sottolinea Liguori - i Cittadini si schierano al fianco dei rappresentanti degli Ordini dei medici, degli infermieri e delle professioni sanitarie, ritenendo sia importante contribuire alla cultura del rispetto e della coesione sociale. Ecco il perché della nostra iniziativa, un modo utile e concreto - conclude la consigliera - di affrontare un problema che richiede uno sforzo in più da parte di tutti.

