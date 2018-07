Mazzega, la Procura chiede trent'anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Trent'anni di reclusione. È la richiesta di condanna avanzata ieri mattina dalla Procura di Udine per Francesco Mazzega, il 36enne di Muzzana del Turgnano, accusato dell'omicidio volontario della giovane fidanzata Nadia Orlando. L'ha formulata in aula il pubblico ministero Letizia Puppa dopo due ore di requisitoria in cui ha ricostruito il delitto avvenuto la sera del 31 luglio scorso lungo il greto del Tagliamento a Vidulis di Dignano. L'udienza è cominciata alle 9.30, nell'aula B al primo piano dell'ala penale del tribunale di...