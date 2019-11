Mazzega, confermata la condanna a 30 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRONUNCIAMENTOUDINE La Corte d'Assise d'Appello di Trieste ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione inflitta in primo grado a Francesco Mazzega, il 38enne di Muzzana del Turgnano accusato dell'omicidio dell'allora giovane fidanzata Nadia Orlando, 21 anni di Vidulis di Dignano, soffocata la sera del 31 luglio 2017 a poca distanza da casa. E, in parziale riforma, ha anche applicato a Mazzega la misura di sicurezza di 3 anni di libertà vigilata, una volta espiata la pena.LA MAMMANadia non ritornerà mai più ma almeno giustizia è...