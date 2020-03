Vive in rigoroso isolamento da tre settimane, Luca Mazzaro, 47 anni, sindaco di Pagnacco, ma continua a gestire il Municipio. «Io sto bene spiega Mazzaro - ma vista la mia situazione sanitaria pregressa i medici mi hanno consigliato di non muovermi da casa fino a fine emergenza». Mazzaro aveva avuto «un serio problema di salute, un'emorragia cerebrale che mi ha costretto a restare a casa per diversi mesi, da agosto a novembre scorsi. È capitato anche ad altre persone della mia età e alcuni non ce l'hanno fatta. Bisogna essere fortunati nella vita e io mi sento fortunato. Ma ora non vado a sfidare la sorte. I medici mi hanno detto che, se per caso prendessi il coronavirus, andrei a complicare la mia salute e non posso permettermelo». Mazzaro continua a fare diligentemente il suo mestiere da sindaco, seppur in modo virtuale. «Le firme digitali le faccio da casa, con un'applicazione. Le firme fisiche, da apporre per esempio alle ordinanze, non posso farle io perché non posso andare in Comune per questo, ma ho affidato il compito alla mia vicesindaco, che con il resto della squadra sta gestendo questa emergenza nel migliore dei modi». In ogni caso, assicura, «dopo le ultime restrizioni, il Municipio è mezzo vuoto. Ci sono pochissimi dipendenti, uno per ufficio. Stanno smaltendo le vecchie ferie: l'organico è ridotto all'osso. Ci va solo la vicesindaco per firmare quando serve. Gli incontri li facciamo via Skype e mi sento continuamente con i dipendenti e il segretario comunale, che mi riferiscono che nessuno va in Comune: i cittadini non si muovono». Ai compaesani, ricordando che questa settimana la Regione ha previsto il picco dei contagi, Mazzaro ha rivolto anche sui social l'invito a «restare a casa il più possibile e a seguire scrupolosamente le indicazioni ministeriali perché questo periodo surreale finisca il prima possibile».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA