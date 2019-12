Maxicommessa a Londra per Fantoni in un blasonato studio di architettura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPRESEUDINE Fantoni conquista Londra. Con la collezione Atelier l'azienda friulana è diventata partner di uno dei più importanti studi di architettura del mondo, Gensler. E dopo le 250 postazioni di lavoro nella capitale britannica, sono già in corso nuovi ordini per tre sedi negli Stati Uniti.L'azienda friulana è stata coinvolta da Gensler non solo nella fornitura ma anche nell'ideazione e sviluppo di un innovativo concept di ufficio tradotto ora nella nuova collezione Atelier.Il progetto parte da lontano: con Gensler, che ha 48 sedi...