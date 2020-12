LA POLEMICA

UDINE «Si corregga il sistema elettorale a garanzia dei movimenti regionali e delle minoranze linguistiche. I parlamentari friulani a Roma difendano la loro minoranza».

Così il presidente del Patto per l'Autonomia, Markus Maurmair, dopo che il Governo ha approvato in via definitiva i nuovi collegi elettorali a seguito dalla riduzione dei parlamentari.

Per il Friuli Venezia Giulia la mappa prevede un collegio per il Senato e tre per la Camera: Trieste-Gorizia, Pordenone (comprensivo di tutta la montagna) e Udine, con il Friuli centrale, la Bassa e le Valli del Torre e del Natisone, che sono così disgiunte dal resto del territorio sloveno della regione.

«Dopo la riduzione dei parlamentari, da 20 a 12, la rappresentanza del Friuli-Venezia Giulia riceve un altro duro colpo», afferma Maurmair.

L'esponente del Patto sollecita che «si corregga il sistema elettorale per garantire un minimo di pluralismo alle istanze territoriali, perché senza una clausola di salvaguardia delle minoranze linguistiche, allo stato attuale delle cose per i movimenti espressione del territorio regionale è negata la possibilità di una propria rappresentanza nell'assemblea legislativa statale».

«Tale rappresentanza prosegue sarà garantita in pratica soltanto ai rappresentanti dei partiti italiani».

Perciò il presidente del Patto per l'Autonomia, la formazione che si è presentata per la prima volta alle elezioni regionali e nazionale nell'ultima tornata, auspica che «i parlamentari friulani a Roma sappiano reagire a questa situazione difendendo gli interessi della minoranza friulana, come hanno fatto quelli sloveni a tutela della loro».

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA