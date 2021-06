Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EVENTOUDINE Oggi, a Palazzo D'Aronco, verrà celebrato il primo matrimonio in lingua friulana. Forse non tutti lo sanno, ma il Comune di Udine dà la possibilità di scegliere anche di unirsi in rito civile in marilenghe, ai sensi della legge regionale 482 del 1999. Ad approfittare di questa opportunità, sono stati due giovani udinesi, i primi ad utilizzarla nella storia di questa amministrazione. È stato lo stesso Municipio, ieri, a darne...