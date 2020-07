MATRICOLE

UDINE Anche la Scuola superiore dell'Università di Udine apre le danze per la nuova annata. Da oggi infatti si aprono le iscrizioni ai due concorsi di ammissione alla Scuola Superiore, uno per i neodiplomati che si iscriveranno al primo anno dell'istituto di eccellenza udinese, l'altro per i laureati o laureandi triennali che proseguiranno il loro percorso universitario accedendo al quarto anno della Scuola. Le domande di accesso al concorso devono essere presentate online entro il 31 agosto per l'ammissione al primo anno ed entro il 30 settembre per l'ammissione al quarto anno. Bandi, informazioni e istruzioni sulle modalità di presentazioni delle domande sono disponibili online sul sito della Scuola Superiore, all'indirizzo https://scuolasuperiore.uniud.it/.

Per i futuri allievi i posti disponibili al primo anno sono 18: 10 nella classe scientifico-economica, di cui 2 riservati a studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, e 8 nella classe umanistica. Per gli allievi che accederanno al quarto anno i posti sono 6, di cui 3 nella classe scientifico economica e 3 nella classe umanistica. Gli ammessi si iscriveranno rispettivamente al primo anno di un corso di laurea e al primo anno di un corso di laurea magistrale, presente nell'offerta formativa dell'Università di Udine, e integreranno il percorso con corsi di approfondimento disciplinare e culturale/interdisciplinare, corsi di lingue, attività di laboratorio e seminari.

Gli allievi della Scuola superiore beneficiano dell'esonero dalle tasse dell'Università di Udine e di vitto e alloggio gratuiti dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno presso la sede della Scuola, palazzo di Toppo Wassermann, o in istituto convenzionato. La Scuola Superiore dell'Università di Udine, istituita nel 1993 e attiva dal 2004, è un istituto di eccellenza che ha lo scopo di creare una comunità di allievi e di docenti uniti nel progetto di approfondire le proprie competenze scientifiche e culturali in un quadro di interdisciplinarietà. Per raggiungere questi obiettivi la Scuola Superiore si affianca ai normali corsi universitari, offrendo agli studenti più meritevoli un ambiente ricco di attività intellettualmente stimolanti. Gli allievi possono appartenere ai corsi di laurea dell'Università di Udine divisi in due classi: classe umanistica, concernente i settori letterario, linguistico, giuridico e pedagogico, e classe scientifico-economica, concernente le varie branche delle scienze cosiddette dure, compreso il settore medico.

La Scuola si rivolge a studenti dotati di buone capacità e conoscenze di base, ma anche di creatività e capacità critica. Il passaggio agli anni successivi è subordinato al soddisfacimento degli obblighi di studio sia presso il corso di laurea prescelto, sia presso la Scuola. Al termine degli studi, dopo il conseguimento del titolo di dottore magistrale, l'allievo consegue il diploma di licenza.

