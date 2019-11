Massimo Blasoni resta in carcere Torna libero l'ex consigliere Baldassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEUDINE Niente arresti domiciliari per Massimo Blasoni. Il fondatore del gruppo Sereni Orizzonti resta in carcere. Il Tribunale del Riesame ieri ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Mariarosa Persico lo scorso 24 ottobre. Non lascia il carcere nemmeno Judmilla Jani, la direttrice di Area 1 che gestiva le case di riposo di Fvg, Emilia Romagna, Sicilia e Lombardia. L'unica istanza accolta è stata quella che riguardava l'ex consigliere di Sereni Orizzonti Marco Baldassi, ai domiciliari dal 4 novembre e da ieri...