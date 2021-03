LA SITUAZIONE

UDINE Mascherine ancora nell'occhio del ciclone. Dopo l'inchiesta della Guardia di finanza di Gorizia che ha portato al sequestro di centinaia di migliaia di facciali e dopo la presa di posizione della Cisl Fp che ha chiesto all'AsuFc di intervenire per fare delle verifiche su un ulteriore modello di mascherina finito con altri al centro di un'inchiesta giornalistica (il direttore Massimo Braganti ha spiegato che un controllo è già stato avviato), il Movimento difesa del cittadino Fvg ha fatto sapere, attraverso il segretario Dino Durì, di aver presentato un'istanza alla Regione, ma anche alla Procura e al ministero della Salute «a sostegno di quei concittadini nostri associati che ci hanno segnalato il 10 marzo la problematica emergente». Nel testo inviato alle autorità, infatti, si fa riferimento anche ad una «segnalazione pervenutaci il 10 marzo da OS del Distretto sanitario di Udine dell'utilizzo di mascherine KN95 sospette». In questo panorama in cui, scrive il sodalizio, «si è appreso che numerosi dispositivi di protezione individuale, non avrebbero rispettato i requisiti necessari per essere certificati e immessi sul mercato», il Movimento ha invitato i suoi destinatari «a voler assumere tutte le iniziative atte a tutelare e preservare la salute dei lavoratori del comparto sanitario ed i cittadini consumatori-pazienti anche con campagne informative»

VACCINI

«Garantire un'adeguata sorveglianza sanitaria anche ai lavoratori delle forze dell'ordine, con l'obiettivo sia di prevenire e fronteggiare effetti collaterali, ma anche per favorire una loro massiccia adesione alla campagna vaccinale». È quanto chiede Armando Gallucci, segretario regionale del Silf, attivo dal 2020 come primo sindacato militare costituitosi in Friuli Venezia Giulia dopo la sentenza 120/2018 della Consulta, che ha consentito anche al personale militare il diritto di aderire ad associazioni sindacali. «Il successo della campagna vaccinale dichiara ancora Gallucci è anche presupposto fondamentale per rafforzare le prospettive ripresa del tessuto economico e produttivo di questa regione, duramente indebolito dall'emergenza e sempre più a rischio di divenire oggetto di attenzioni da parte di organizzazioni criminali. Attenzioni sulle quali istituzioni e forze dell'ordine sono chiamate a tenere sempre più alta la guardia».

L'ACCORDO

Intanto la Regione è pronta a stipulare un Accordo di collaborazione con l'Istituto di genomica applicata per il sequenziamento e l'analisi bio-informatica dei genomi di Sars-Cov2. Come ha spiegato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che ha proposto la collaborazione, «si tratta di un'opportunità che va assolutamente colta per innalzare le conoscenze scientifiche sull'epidemia, opportunità che avrà ricadute a beneficio della nostra comunità regionale. L'Istituto di genomica applicata (Iga) è un'associazione con personalità giuridica riconosciuta che ha per scopo esclusivo lo svolgimento e la promozione della ricerca scientifica nel campo della genomica e delle sue applicazioni e possiede un laboratorio di sequenziamento e ri-sequenziamento altamente specializzato che utilizza la tecnologia Illumina.

