DALLA CINA AL FRIULI

UDINE Da Shanghai a Udine. La solidarietà friulana attraversa il mondo. Il Fogolâr Furlan di Shanghai ha fatto arrivare all'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Udine 12.000 mascherine, facendo arrivare il materiale allospedale del capoluogo per aiutare il personale sanitario a fronteggiare lemergenza in sicurezza. «Siamo felici che la nostra donazione sia giunta a destinazione. Anche se lontani, con un piccolo gesto siamo vicini al nostro Paese e a tutti voi» ha deto Jacopo Luci, presidente del Fogolâr promotore delliniziativa. «Stiamo vivendo unemergenza completamente diversa da quella del terremoto del 76 afferma Loris Basso, Presidente dellEnte Friuli nel Mondo - allora i friulani si strinsero a noi in uno slancio di solidarietà umana unico. Ora il problema investe il mondo intero, abbiamo tutti le stesse esigenze ma, come nelle precedenti occasioni, i nostri corregionali all'estero si sono messi attivamente a disposizione per portare aiuti rapidi e concreti e ne sono orgoglioso. Anche questa volta l'Ente che rappresento ha confermato il suo ruolo strategico di ponte tra la Regione ed i friulani all'estero con cui siamo costantemente in contatto. L'attenzione ricevuta da parte del Fogolâr di Shanghai testimonia che si può guardare con forza e fiducia al futuro, tenuto conto che da quelle parti l'emergenza pare superata». Un grande grazie è arrivato dal presidente dell'Opi Udine, Stefano Giglio: «La solidarietà espressa dalla comunità friulana in Cina è un esempio di vicinanza e di sensibilità che rappresenta l'amore per la propria terra e per tutti gli abitanti del Friuli. Questo sentimento si associa allo sforzo che gli infermieri stanno facendo per fronteggiare le richieste di aiuto sanitario che, senza gli strumenti adeguati, diventa impossibile. Con l'arrivo degli aiuti da Shanghai potremmo continuare a operare in sicurezza». Con gli altri ordini provinciali, l'Opi di Udine sta provvedendo all'acquisto con propri fondi di mascherine chirurgiche e FFP2 da distribuire agli infermieri. «Un grande gesto che dimostra come il legame delle comunità di corregionali, anche dalla Cina, con il Friuli Venezia Giulia, sia radicato e solido» dichiara l'assessore regionale con delega ai corregionali allestero Pierpaolo Roberti, che ha espresso un sentito ringraziamento ai donatori, «vi sentiamo profondamente vicini alla nostra comunità e vi abbracciamo virtualmente».

Intanto la Protezione Civile non ha ancora comunicato quando saranno consegnate le mascherine a Udine, ma il Comune è pronto: «La priorità sarà riservata agli anziani e abbiamo già individuato, grazie al lavoro dell'ufficio anagrafe le zone della città in cui c'è una maggiore presenza ha spiegato il sindaco Pietro Fontanini -. All'inizio della prossima settimana arriveranno anche 10.000 mascherine inviate dagli amministratori della città di Xinyi che vuole gemellarsi con Udine».

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

