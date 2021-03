IL CASO

UDINE Mascherine distribuite a medici e infermieri ancora una volta sotto i riflettori in Friuli Venezia Giulia. Ieri mattina i finanzieri si sono presentati negli ospedali e in altre strutture sanitarie della regione per eseguire il decreto di sequestro firmato dal pubblico ministero di Gorizia Paolo Ancora, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura isontina che potrebbe avere dei riflessi anche a livello nazionale. Sono tuttora in corso, gli accertamenti dei finanzieri per individuare eventuali responsabilità nella filiera di approvvigionamento e per quantificare il numero di filtranti dello stesso tipo presenti (o già distribuiti) in Italia. A quanto si è appreso il ritiro delle mascherine in Fvg avrebbe interessato in totale 21 centri sanitari e circa 70 Rsa. Come ha chiarito il direttore sanitario di Arcs, Maurizio Andreatti, a partire dalle 9.30 di ieri i finanzieri hanno cominciato a ritirare, «9 codici di mascherine, tutte fornite dal commissario nazionale straordinario per l'emergenza, in esecuzione del decreto di sequestro del magistrato di Gorizia».

I NUMERI

Sotto la lente delle Fiamme gialle, come ha fatto sapere Arcs ieri pomeriggio «nove partite, per un totale di circa 2,130 milioni di pezzi», anche se a ieri pomeriggio all'Azienda non era «nota la quantità del materiale non utilizzato e sequestrato». Gli enti pubblici risultano parte lesa. Arcs (e le singole Aziende, fra cui Asufc e Asfo), ha subito messo a disposizione dei finanzieri tutti i dati su origine, quantità e filiera distributiva. Delle nove partite, tutte di matrice cinese e tutte arrivate dalla struttura commissariale, «tre non sono state mai distribuite, benché autorizzate dal Comitato tecnico scientifico nazionale, per palesi difetti», un lotto di 1,010 milioni non è stato distribuito («Giace ad oggi presso il magazzino centralizzato di Pordenone») e gli altri 5, per un totale di «circa 754.000 pezzi» sono stati «ricevuti e distribuiti» fra marzo 2020 e oggi. In accordo con le Fiamme gialle, l'Azienda di coordinamento «ha disposto il ritiro dei dispositivi che dovessero essere ancora nella disponibilità delle singole strutture sanitarie, che verranno conservati sotto custodia presso il magazzino centralizzato a disposizione dell'autorità giudiziaria». Già da oggi Arcs rimpiazzerà le mascherine sequestrate con altre Ffp2 validate.

L'INDAGINE

Nel mirino filtranti facciali classificati KN95, FFP2 e FFP3 risultati privi dei requisiti necessari per essere considerati dispositivi di protezione. A quanto accertato dai finanzieri goriziani guidati dal comandante Antonio Magro, erano stati acquistati dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza per essere distribuiti a infermieri e medici di ospedali e Rsa friulani,. A quanto emerso, avevano il bollino della validazione, concesso - in virtù delle semplificazioni previste dalla normativa emergenziale - con la sola analisi della documentazione fornita dai produttori cinesi che si sarebbe rivelata non veritiera. Le indagini hanno permesso ai finanzieri di ricostruire la filiera di distribuzione e quindi di contestare l'ipotesi di reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Le forniture arrivate in Fvg sono state campionate e testate nelle scorse settimane. Su 20 tipi di mascherine esaminate, 9, alla prova dei test, avrebbero evidenziato la non idoneità rispetto agli standard stabiliti dalle norme Uni En 149 che definiscono i parametri per i Dpi. Quindi, le analisi di laboratorio (eseguite su doppio campione) hanno consentito di accertare che un modello su due dei campioni acquisiti era classificabile in realtà come Ffp1 o di livello anche inferiore. Alcuni formati - secondo i test fatti - non filtravano neppure un decimo rispetto a quanto stabilito dagli standard europeo Ffp2 e cinese Kn95.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

