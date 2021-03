LA RICHIESTA

UDINE Mascherine di nuovo sotto i riflettori all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, dove la Cisl Fp chiede verifiche su alcuni modelli finiti nel mirino di inchieste giornalistiche e in particolare su un formato che risulta tuttora in uso in ospedale. La direzione fa sapere di aver segnalato ad Arcs e assicura che saranno fatti gli approfondimenti del caso.

È di non molti giorni fa il sequestro, da parte della Guardia di finanza di Gorizia, di centinaia di migliaia di filtranti di produzione cinese arrivati dalla struttura commissariale e distribuiti nelle aziende sanitarie Fvg (fra cui anche AsuFc): i nove lotti erano finiti sotto la lente delle fiamme gialle perché presentavano anomalie di tipo formale e, nel caso di alcuni modelli, alla prova dei test, avrebbero rivelato una capacità filtrante anche 10 volte inferiore agli standard. Come ricorda il gruppo dirigente Cisl Fp in AsuFc (composto da Nicola Cannarsa, Massimo Vidotto, Fabrizio Oco, Giuseppe Pennino e Marco Oco) in una lettera inviata ieri al direttore generale Massimo Braganti (con oggetto Ritiro precauzionale dei filtranti facciali KN95 cinesi) proprio «alla luce dei recenti sequestri da parte della Finanza di alcuni filtranti facciali KN95 in uso in AsuFc nei giorni scorsi abbiamo sollecitato l'Azienda ad attivarsi affinché i filtranti facciali KN95 tuttora in uso al personale AsuFc vengano fatti testare nell'interesse del personale esposto quotidianamente. In seguito abbiamo appreso da notizie di stampa che altri filtranti facciali KN95 sottoposti a test di tenuta ed efficacia», identificati da tre codici specifici, scrivono i sindacalisti, avrebbero «dimostrato gravi deficit di capacità filtrante e quindi di protezione». Alla Cisl risulta che «sicuramente almeno uno dei modelli citati è molto diffuso ed in uso tra il personale aziendale». Da qui la richiesta a Braganti di intervenire, soprattutto dopo le notizie che arrivano da Roma. Vidotto chiede anche «ai deputati Fvg e ai consiglieri regionali ed assessori friulani quali dispositivi di protezione usano e se almeno loro intendono far verificare i Dpi in uso alla sanità».

L'AZIENDA

Braganti ricorda che già l'Azienda si è attivata in seguito all'indagine della Finanza sugli altri 9 lotti. «Dopo il primo sequestro nei presidi più importanti, come direzione ho dato indicazione a tutte le strutture di procedere a convogliare le mascherine oggetto di sequestro nel magazzino centrale perché poi fossero mandate ad Arcs e ho raccomandato che chiunque dei responsabili fosse a conoscenza della presenza di rimasugli di questi 9 lotti seguisse le procedure evidenziate». Quanto ai nuovi codici finiti sotto la lente dei media e dei sindacalisti, «su questo stiamo facendo non dico un approfondimento, ma anche tramite Arcs si intendono fare ulteriori verifiche sul codice segnalato. Mi risulta che l'Azienda regionale si dovrebbe muovere come accaduto per un'altra partita». Già dopo quanto evidenziato da un'inchiesta giornalistica di Fuori dal coro, in precedenza, infatti, in AsuFc erano state ritirate in via precauzionale delle mascherine. «Stiamo richiedendo, non da ora, di ricevere maschere europee o americane», ricorda Braganti.

