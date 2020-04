RIFORNIMENTI

UDINE Il percorso non è stato facile, ma finalmente sono arrivate in Fvg 2,5milioni di mascherine destinate agli operatori del servizio sanitario regionale, compresi i medi di base e gli operatori nelle le case di risposo che continuano a registrare vittime da Covid-19. Fondamentale la scorta di dispositivi di protezione individuale e per l'arrivo di questo importante carico il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi ringrazia il governatore della Carinzia, Peter Kaiser, che ne ha agevolato l'arrivo, via Vienna, dalla Cina fino a Pordenone. E le case di riposo rimangono al centro dell'attenzione da parte delle istituzioni, come ha sottolineato ieri Riccardi durante la riunione con i sindaci, i loro delegati e i referenti dei distretti sociosanitari dell'ambito afferente all'Azienda sanitaria Friuli Orientale per l'aggiornamento della situazione relativa all'emergenza coronavirus. Evidenziando che, dal punto di vista sanitario, le case di riposo sono il punto di maggiore criticità, Riccardi ha assicurato che si stanno adottando strumenti d'emergenza con i primi risultati. Tra questi spiccano le Usca, Unità speciali di continuità assistenziale, che consentono di fornire agli anziani cure e supporto direttamente nelle strutture residenziali, senza strapparli dal loro ambiente. «Le strutture, come l'hospice di San Vito al Tagliamento, che oggi ci consentono di non far rimanere in ospedale più del necessario molti soggetti deboli, una volta terminata l'emergenza torneranno al loro ruolo originario» ha affermato, richiamando un altro tema fondamentale, ovvero quello della fragilità degli anziani in relazione alla limitazione dei comportamenti di vita normale in questo contesto di emergenza. E sulle Usca interviene la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori. Prima di parlare di fase 2 vanno affrontati e risolti i gravi problemi che ancora ci sono o potrebbero addirittura esplodere alla fine della fase 1, in particolare nelle oltre 140 case di riposo afferma - dove circa 10.900 cittadini e centinaia di operatori sanitari del Fvg rischiano seriamente il contagio. Se l'obiettivo - spiega Liguori - è di interrompere la diffusione del virus intensificando la prevenzione dei contagi e attivando le cure e l'assistenza sui territori, la partenza delle neonate Unità speciali di continuità assistenziale, che le Aziende sanitarie hanno annunciato per il dopo Pasqua, non può che iniziare da quelle strutture». Ed è, effettivamente, quante prevede il decreto dell'AsuFc in merito all'istituzione delle Usca. «Nelle case di risposo aggiunge la consigliera di opposizione - vivono molti dei nostri genitori, nonni, persone che con grandi sacrifici hanno fatto la storia sociale, economica e culturale del Friuli Venezia Giulia, donne e uomini che hanno il diritto di essere curati con tutti i mezzi e le forze a disposizione e non lasciati da soli nel momento più delicato e difficile. In quelle strutture lavorano centinaia di operatori sanitari, ormai in molti casi allo stremo delle forze, professionisti ai quali non sempre è stato garantito il sostegno necessario nonostante siano seriamente esposti al contagi» e snocciola i numeri della situazione: «Nelle oltre 140 case di riposo della regione ci sono stati circa il 25% dei contagiati totali del Fvg (487, di cui 166 operatori, su 2.299) e circa il 40% dei decessi (70 su 170). Prioritario, dunque, portare le Usca nelle case di riposo.

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA