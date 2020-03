«Ferma restando la facoltà dei sindaci di individuare le priorità di azione, con questa prima distribuzione di 20mila mascherine, in base alle stime demografiche sulla popolazione regionale, andremo a soddisfare l'esigenza di tutti i nuclei familiari composti da almeno un over 75». Lo ha spiegato oggi il vicegovernatore Riccardo Riccardi, a margine del comitato operativo per l'emergenza Coronavirus riunitosi a Palmanova nella sede della Protezione civile. L'obiettivo è di raggiungere in primo luogo le persone più fragili. In tal senso, dotare i soggetti più anziani di una protezione, permetterà loro di abbattere un margine di rischio nello svolgere alcune attività essenziali come, ad esempio, fare la spesa. Ogni nucleo familiare avrà a disposizione due mascherine lavabili fino a 20 volte, riutilizzabili per 40 giorni. Questi dispositivi, prodotti da aziende regionali e acquistate dalla Protezione civile, hanno un grado di filtrazione di 5 micron per contenere le particelle salivali e ridurre in questo modo la diffusione del contagio da Coronavirus.

Intanto nel corso dell' assemblea del Gect Euregio Senza Confini, che si è tenuta ieri in videoconferenza, il governatore Fedriga e Riccardi hanno chiesto alla Carinzia di intercedere nei confronti del governo austriaco per agevolare l'arrivo in Italia di una partita di 2 milioni di mascherine chirurgiche che faranno scalo all'aeroporto di Vienna l'1 aprile. Ringraziamo fin da subito il governatore della Carinzia, nonché presidente del Gect, Peter Kaiser, per quello che riuscirà a fare in tal senso - ha detto Riccardi - I dispositivi di protezione individuale sono fondamentali per consentire agli operatori sanitari di intervenire in condizioni di sicurezza».

