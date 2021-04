Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

A Palmanova, saranno riattivati 30 posti di Medicina non covid. Il sindaco Francesco Martines, nel sottolineare la pressione che ha dovuto sopportare l'ospedale di Ialmicco chiede un riconoscimento e un ritorno rapido alla situazione pre-covid. «Sono stati messi a disposizione fino a 175 posti di degenza covid oltre a 14 di terapia intensiva o semi intensiva. Un enorme impegno per un ospedale di rete, come nessun altro in regione ha dovuto...