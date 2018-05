Martines: disabilità, basiti dalle proposte di Fontanini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAUDINE «Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Se nel 2010 Fontanini invocava l'istituzione di classi differenziate per disabili perché, a suo dire, ritardano lo svolgimento dei programmi scolastici, salvo poi doversi scusare con il mondo intero, restiamo quantomeno basiti nel leggere ora che nel suo programma elettorale prevede l'istituzione addirittura di una disability card. Le etichette le lasciamo a qualcun altro: noi siamo per una politica che non ghettizza, ma che include».Così il candidato sindaco del centrosinistra...