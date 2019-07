Martines: altro che costo zero già 58.500 euro per il trasloco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPALMANOVA La città stellata non molla l'osso e denuncia: il trasferimento del punto nascita costa già 58.500 euro Il Comune di Palmanova rende noto che sono stati pubblicati sul sito dell'Azienda sanitaria i documenti che fanno emergere le prime due spese urgenti sostenute per il trasferimento a Latisana: 47.000 euro per l'acquisto di un nuovo tavolo operatorio e 11.500 euro legati alla fornitura e montaggio di arredi ed elettrodomestici per una nuova cucina. «Altro che a costo zero. L'Azienda sanitaria comincia a spendere per poter...