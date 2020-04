MARTEDÌ SERA

UDINE Inizia a farsi complicata la vita dei delivery in città. Ne sa qualcosa il titolare del Ristorante Pizzeria Biffi, in via Poscolle a Udine, Diego Giordano, che martedì sera assieme al suo collaborare, nel corso di una consegna a domicilio, si è trovato di fronte un cliente visibilmente alterato, il quale si è rifiutato di pagare il conto pur essendosi impossessato delle pietanze ordinate.

L'episodio, verificatosi nella zona di via della Valle, è stato raccontato dall'avvocato del ristoratore, dello Studio Legale Tutino. «L'ordinazione racconta Tutino - prevedeva una pizza margherita, due bottiglie di vino bianco, e della pastiera napoletana in 3 porzioni. Come vino due bottiglie di etichetta del Collio. Conto euro 60, con scontrino scontato da 52 euro. Tutto preparato a norma di legge per il delivery a rispetto delle norme COVID 19».

Trovatisi di fronte il cliente, ne è scaturita una discussione accesa e poi compresa la delicatezza della situazione, «valutando anche la tipologia di soggetto trovato di fronte, velocemente hanno lasciato l'abitazione, reimpossessandosi di ogni cosa. A quel punto, presi dallo spavento e dallo sconforto, Giordano e il collaboratore si sono presentati in questura segnalando la vicenda».

Giordano ha voluto raccontare l'episodio anche per chiedere maggiore tutela per la categoria, «impegnata in questo delicato e difficilissimo momento, già di per se complicato a livello economico».

Il titolare del Biffi aggiunge: «Se avessi trovato di fronte a me una persona con fame e con bisogno gli avrei omaggiato ogni cosa, come spesso faccio con tanti clienti ma questa è stata una presa in giro che mi ha ulteriormente fatto perdere soldi e tempo. A questo punto invito anche gli altri ristoratori, in molti casi aiutati da donne addette alle consegne, a fare attenzione e ringrazio al contempo le forze dell'ordine che sono presenti sul territorio; questo è un nuovo problema che potrebbe sorgere in città conclude Giordano - a maggior ragione in luoghi e quartieri popolari sensibili, occorrerà dunque fare maggiore selezione».

