Il consigliere regionale del Pd, Enzo Marsilio, si scaglia contro la delibera della Giunta regionale che ha stanziato 100mila euro, con apposita convenzione, al progetto The Natural Sound in collaboration with No Borders Music Festival 2020. Una scelta che definisce «imbarazzante», perché avvenuta in piena emergenza Coronavirus e perché è un importo che si somma ai 150mila euro di cui il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo è beneficiario a valere sul bando triennale 2020-22 per il Festival di spettacolo dal vivo. Marsilio stigmatizza anche «la massima celerità» con cui si è provveduto allo stanziamento, considerato che «sono serviti nove giorni dalla presentazione della domanda di contributo per scrivere una convenzione e portare in Giunta la delibera». Non da ultimo, conclude Marsilio che ha annunciato un'interrogazione urgente sull'argomento, «si potrà chiedere l'anticipo completo della somma stanziata». Non attende l'Aula per intervenire l'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, che ha proposto la delibera. «Come ho spiegato in V commissione consiliare siamo impegnati a mettere in circolazione le risorse possibili anche per le imprese culturali, come avviene per tutte le altre imprese», premette. Nello specifico, «la convenzione realizzata ha tutti i crismi di legge, essendo stata prevista nella legge di Bilancio 2019 la possibilità di convenzioni con i soggetti beneficiari dei finanziamenti triennali». L'evento in oggetto, The Natural Sound è previsto in settembre, prosegue l'assessore, e «se non fosse possibile attuarlo, sarà spostato al 2021». Ancor più incerti, per altro, sono gli appuntamenti del No Borders Music Festivals poiché, meteo a parte, occorrerà verificare le prescrizioni anti Coronavirus che saranno ancora attive tra giugno e luglio. Eventuali cancellazioni pare, però, non sollevino dal saldo dei cachet. L'assessore sollecita, comunque, a pensare che anche le imprese culturali ora necessitano di sostegno e anticipa che «stiamo lavorando per inserire alcuni provvedimenti nel prossimo disegno di legge».

A.L.

