Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IERI MATTINASAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Lo schianto frontale sulla strada per il mare a San Michele al Tagliamento: in 4 finiscono in ospedale. È pesante il bilancio dell'incidente stradale che ieri mattina verso le 8 s'è verificato sulla strada statale 14, in Veneto, nel tratto Sanmichelino. Una coppia di coniugi di Rivignano, con la mamma di lei, è finita in ospedale assieme a un uomo di Teglio Veneto. L'incidente si è verificato...