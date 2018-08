Maresciallo morto nello schianto la Procura disporrà l'autopsia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Sarà un'inchiesta aperta dalla Procura di Udine a fare luce sull'incidente in cui martedì sera ha perso la vita il maresciallo dei Carabinieri Luca Di Lazzaro, 45 anni, padre di due figli, vicecomandante della stazione di Remanzacco. Erano circa le 18. Di Lazzaro era in bicicletta in località Casali Potocco a Premariacco quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con il carro di un mezzo agricolo che viaggiava in direzione opposta. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Immediatamente soccorso,...