GLI INDUSTRIALI

UDINE La riapertura delle aziende «è fondamentale e non possiamo prescindere da questo: non dico riaprire e punto, dico riaprire con tutti i crismi e nel rispetto di tutte le direttive dei vari Dpcm per la tutela della salute dei nostri collaboratori e per il contentimento del virus». Lo ha detto Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, ieri mattina ai microfoni di Radio Capital, intervenendo sulla questione della riapertura delle aziende italiane. «Abbiamo imprese del nostro territorio - ha spiegato Mareschi Danieli - che hanno montato addirittura dei tunnel a raggi Uv per la sanificazione anche dei vestiti delle persone che entrano in azienda, che quindi potrebbe diventare quasi una sala operatoria se si rispettano tutte le regole necessarie per garantire la salute della persona. C'è la necessità di garantire - e in questo senso gli imprenditori del Fvg sono assolutamente disponibili - il rispetto di tutto e anche di più per il contenimento del contagio, quindi se un imprenditore garantisce ed è disposto a qualsiasi tipo di controllo perché non garantire l'apertura?» si chiede Mareschi Danieli.

«USIAMO L'ESERCITO»

«Abbiamo gran parte delle forze armate a casa o comunque non al 100%, ma al 50%: perché non le utilizziamo per i controlli?». Quanto all'ipotesi di un graduale reingresso dei dipendenti per fasce d'età «vorrei ben vedere se l'azienda ha la necessità di avere solo i giovani - osserva - perché oggi le competenze sono distribuite a livello globale su tutte le età. Il sistema imprenditoriale del Fvg è chiuso per 3/4. Al momento reggiamo, però ricordiamoci che le nostre imprese hanno un problema di sotto capitalizzazione, il che significa che non hanno la liquidità necessaria per far fronte a imprevisti che vanno avanti troppo a lungo. Fino a quando non lo sappiamo, ma sappiamo già che siamo allo stremo. Deroghe su deroghe, meccanismi di calcolo, meccanismi di ragionamento che non sono standardizzati portano ad avere delle differenze che poi, da un punto di vista competitivo, in un ambito imprenditoriale diventano fondamentali».

SFIDA PER L'EUROPA

«Il fatto che alcuni paesi più solidi dell'Unione europea non hanno mai voluto un assetto confederale europeo era già abbastanza chiaro, ma adesso è proprio evidente - ha poi osservato Mareschi Danieli in relazione alla chiusura da parte di alcuni Stati, in particolare di Germania e e Olanda, alla proposta dei Coronavirus bond avanzata da alcuni paesi tra cui l'Italia - A cosa serve l'Europa? Serve a far sì che i paesi che hanno sottoscritto questo trattato, pur rimanendo sovrani e indipendenti, decidano di mettere una parte della loro sovranità in comune, in modo da operare di concerto in quelli che sono i settori nei quali è preferibile farlo. E questo è sicuramente uno di quei casi in cui c'è bisogno di farlo. Abbiamo capito però che c'è chi non ha assolutamente intenzione di farlo. O il Parlamento europeo riesce ad avere l'autorità necessaria per dichiarare che così sarà, oppure un'Europa che tace su un argomento di questo tipo vuol dire che è un'Europa che non esiste».

DUE SCENARI POSSIBILI

«O riusciamo ad approfittare di questa situazione per raggiungere quell'unione che finora è stata più teorica che reale, perchè non c'è una politica finanziaria comune, oppure prendiamo atto del fallimento del progetto europeo e, appena possibile, ricominciamo a costruire qualcosa di più serio».

IPOTESI MARIO DRAGHI

«È una figura che potrebbe aiutare - secondo Mareschi Danieli - ma se non cambiamo modo di ragionare, rendendoci conto che le azioni di tutti noi hanno delle conseguenze, allora chiamare Draghi a gran voce diventa veramente complesso; potrebbe fare la stessa fine di tutti gli altri illuminati che sono venuti prima di lui. Arriverà il politico di turno che lo additerà come causa di tutti i nostri mali e sacrifici per ottenere il consenso politico e tutti coloro che l'avranno sostenuto diventeranno o si confermeranno i nemici». Il riferimento è a Mario Monti. «Noi italiani - ha concluso la presidente di Confindustria Udine - abbiamo bisogno di competenza prima di tutto e poi di capire che le grandi responsabilità vanno condivise».

