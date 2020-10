«Dobbiamo trovare al più presto una via digitale per la manifattura italiana». Lo ha dichiarato la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, aprendo nei giorni scorso a palazzo Torriani il convegno dal titolo La realtà oltre i numeri - L'intelligenza artificiale come motore per lo sviluppo aziendale, promosso dall'Associazione degli industriali. Mareschi Danieli ha ricordato come l'Italia sia la seconda manifattura in Europa e la settima al mondo. «Ma il rischio di retrocedere è concreto - ha messo in guardia - cambia la tipologia delle imprese leader globali, da manifattura a servizi digitali, e cambia anche la loro nazionalità. Oggi le imprese a maggior capitalizzazione si occupano di informatica, elettronica, ICT e servizi online. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che se non saremo in grado di adeguarci velocemente a questo paradigma, la nostra manifattura declinerà inevitabilmente. La trasformazione digitale ha rimarcato la presidente riguarda tutte le nostre imprese, dalle piccole alle più grandi. Non basta comprare un algoritmo smart per diventare un'organizzazione smart. È necessario un progetto globale che non si limiti alla divisione tech, ma coinvolga l'intera organizzazione per individuare gli obiettivi che con l'applicazione della nuova tecnologia si vogliono centrare e per valutare gli impatti che ogni investimento avrà sulla nostra azienda».

