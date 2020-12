LA VICENDA

UDINE Ancora critiche e prese di posizione contro il post pubblicato sul social network dall'ex sindaco (e attualmente consigliere comunale) di Remanzacco Dario Angeli che ha citato Giorgia Meloni. Per la presidente della commissione Pari opportunità Dusy Marcolin «orrenda e odiosa frase sessista». «Quanto scritto è veramente vergognoso. Augurare volgarità del genere a una donna, indipendentemente dall'appartenenza anche politica, merita una denuncia nelle sedi opportune. Mi indigno - rimarca ancora Marcolin - e condanno pesantemente queste ignobili parole, a nome mio personale e anche della Commissione regionale per le pari opportunità. Esprimo la piena solidarietà a Giorgia Meloni: sono scritte inqualificabili e, anche se è stato cancellato il post, confermano per l'ennesima volta che, sul tema dei diritti e del rispetto per le donne, abbiamo ancora molta strada da fare. Mi amareggia ancora di più il fatto che queste parole siano uscite da un rappresentante delle Istituzioni della mia regione. Mi auguro che la sindaca gli ritiri immediatamente eventuali incarichi e che lo stesso ex primo cittadino provveda a porgere immediatamente le sue scuse». In casa Pd solidarizzano con Meloni. «Le donne prima di tutto devono essere rispettate e chi non lo fa sbaglia e si deve scusare. Qui non hanno nessun rilievo il partito o le idee politiche di Giorgia Meloni: è stata colpita la persona e a lei va la solidarietà del Pd friulano che rappresento. Con l'auspicio che l'impegno di tutti contribuisca a mettere un freno ai fenomeni di hate speech che colpiscono soprattutto le donne sui social». Interviene così il segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat. Anche la senatrice Tatjana Rojc (Pd) esprime «sconcerto e solidarietà per l'offesa contro Meloni. Una volta di più constatiamo che quando c'è da attaccare una donna è assai facile che scatti il riferimento alla sfera sessuale. A politici maschi non viene riservato questo trattamento».

