Palestre e piscine sono chiuse. Ma gli operatori si mobilitano con una maratona benefica. Un evento di sport a offerta libera con più di 60 insegnanti che operano nel mondo del fitness, danza, ballo e arti marziali il cui ricavato sarà interamente devoluto a Anvolt Onlus Sede di Trieste e a Irccs materno infantile Burlo Garofolo. Per offrire al mondo dello sport, attualmente bloccato a causa del Dpcm del 24 ottobre 2020, una possibilità di incontro e di socializzazione che, al momento, si può realizzare solo attraverso la multimedialità, il Comitato Io Vivo di Sport Fvg, che ad ottobre aveva promosso la maxi manifestazione di piazza a Trieste, ha organizzato una Maratona benefica di 12 ore di sport che si terrà sulla piattaforma Zoom oggi dalle 9 alle 21 e vedrà alternarsi ogni 30 minuti più di 60 insegnanti che offriranno agli interessati lezioni di diverso tipo e difficoltà (arti marziali, olistiche, fitness, ballo danza) su 8 diversi canali dedicati. All'iniziativa hanno già aderito numerosi Centri sportivi di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia.

Il progetto nasce su iniziativa del comitato composto da Federica Pisu, Alan Saita, Alex Modotti, Karin Bin, Francesco Callegari e Roberto Bolelli.

Abbiamo ideato una maratona del mondo dello sport con finalità benefiche per riportare alla luce il periodo critico che sta vivendo il nostro settore. Adottando questa forma di protesta costruttiva, abbiamo voluto evidenziare la drammatica situazione in cui ci troviamo».

