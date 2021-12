I LAVORI

TRIESTE Una legge di Stabilità, quella del 2022 all'esame del consiglio regionale, che oltre ad essere caratterizzata da una dotazione piuttosto ricca in rapporto agli anni precedenti, quasi 5 miliardi, sarà ricordata per aver generato un dibattito fra consiglieri regionali estremamente articolato, tanto che ieri, ancora a tarda sera, erano diversi gli articoli che dovevano essere affrontati. «È una consuetudine che la maratona finanziaria si spinga fino a notte fonda e che vengano proposti molti approfondimenti in una manovra così ricca», ha considerato l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, proprio quando il voto per l'approvazione definitiva della legge di Stabilità si prospettava a tardissima ora. «È un lavoro molto intenso quello che sta occupando il Consiglio ha aggiunto - e siamo convinti che dall'Aula verrà apprezzato il grande impegno che abbiamo profuso quanto a risorse messe a disposizione: 266 milioni in più rispetto alla finanziaria approvata l'anno scorso». Approvato a maggioranza l'articolo della finanziaria riguardante Trasporti e Infrastrutture, un assessorato che inizia il prossimo anno con un budget di 445 milioni, dei quali esattamente la metà destinati al trasporto: ferroviario, Tpl e servizi marittimi. Inoltre, 11,3 milioni servono per coprire l'abbattimento dei costi degli abbonamenti scolastici e come contributo ai Comuni per comprare scuolabus. Per scuola e giovani i milioni sono 45,4, dei quali 39 per l'edilizia scolastica, 1,25 milioni per i centri di aggregazione e 3 milioni per gli Edr. Al settore casa sono destinati 63 milioni: 47 per le politiche abitative, 15 per le Ater e 1,2 milioni dedicati all'accessibilità. Per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione è previsto uno stanziamento di 16,5 milioni di cui 12 complessivamente per i centri minori. Alla viabilità e alle piste ciclabili sono assegnate complessivamente risorse per 82,5 milioni. Ulteriori 5 milioni sono dedicati all'infrastrutturazione di banda larga. Molte le critiche alla manovra da parte dell'opposizione, anche per la bocciatura dei propri emendamenti. Il M5S ha stigmatizzato in «no» della maggioranza per il Reddito di libertà pe le donne vittime di violenza, un emendamento che «intendeva integrare il finanziamento statale». Molto critica anche la consigliera dei Cittadini Simona Liguori per la bocciatura dell'emendamento volto a «destinare importanti somme all'attività delle Unità speciali di continuità assistenziale le Usca e ai dipartimenti di prevenzione per il tracciamento e le cure domiciliari». Ancora in tema sanitario, la consigliera Dem Mariagrazia Santoro ha sottolineato che «resta in nodo personale in sanità e dopo due anni di Covid si continua a lavorare in emergenza».

