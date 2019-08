Manzan smentisce Pizzocaro: non è l'assessore di Ar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE «Paolo Pizzocaro non è assessore in quota Autonomia responsabile, non ha alcun collegamento con il partito. Sia io, sia il presidente Tondo lo abbiamo dichiarato più volte, Tant'è vero che non c'è mai stata una smentita da parte di Pizzocaro». Giulia Manzan, coordinatrice regionale di Ar replica così, a muso duro, alle parole di Pizzocaro, assessore allo Sport nella giunta Fontanini, che - a dire il vero soprattutto per replicare ad una presa di posizione di Antonio Falcone (Identità civica-Progetto Fvg) - aveva...