UDINE (al.pi.) Il consiglio comunale vota sì a maggioranza alla grande manovra di bilancio, figlia del coronavirus; una manovra che, come ha spiegato l'assessore Francesca Laudicina, distribuisce i 9,5 milioni di euro di avanzo libero su quelle che l'amministrazione ha valutato essere le priorità, in particolare le opere pubbliche.

MENO ENTRATE, PIÙ LAVORI

Nello specifico, 2,6 milioni serviranno in parte corrente per sanare le riduzioni delle entrate tributarie, tra cui Imu (meno 3,4 milioni di euro di cui 400mila per la riduzione sull'imposta che il Comune ha concesso a negozi e laboratori artigianali rimasti chiusi per il Covid), Cosap, pubblicità e Tari (circa 1,3 milioni di euro) mentre 6,9 andranno in conto capitale (tra investimenti sul secondo lotto dell'Ex Macello, il recupero dell'ex Percoto, la salita al Castello e la sistemazione del Palamostre). La variazione è stata attaccata dall'opposizione: «Una variazione ragionieristica ha commentato Cinzia Del Torre (Pd) - in cui manca la proposta politica: non c'è un progetto per il rilancio post Covid. Le opere pubbliche hanno solo modificato la fonte di finanziamento, da mutuo ad avanzo. Non riusciranno a farle tutte e il prossimo anno ci troveremo ad avere nuovamente un forte avanzo: uno spreco in un momento in cui c'è bisogno di immettere risorse nel sistema. Inoltre, manca chiarezza sugli sgravi su Imu e Tari. Siamo favorevoli, ma non sappiamo in che modo saranno applicati dato che le aliquote saranno approvate a luglio».

BATTI E RIBATTI

Si scaldano gli animi sul rendiconto 2019, presentato dallo stesso sindaco che ha voluto approfondire alcuni aspetti: dall'aumento delle entrate (6,6 milioni di euro in più soprattutto da trasferimenti regionali), alla lotta all'evasione Tari grazie al porta a porta (184mila euro in più) alla diminuzione del debito (pari a 61 milioni di euro contro i 124,7 milioni del 2014). «L'avanzo libero è di 9,5 milioni di euro ha detto Pietro Fontanini - che andranno soprattutto in investimenti. Il Comune ha le carte in regola per affrontare con una certa serenità il 2020 e il 2021: è nostra intenzione contrarre alcuni mutui per investimenti che saranno volano per il territorio. Da Roma arrivano segnali interessanti per la semplificazione degli appalti, speriamo diventino legge e ci permettano di fare lavorare la nostra gente e le nostre imprese». Un intervento che ha causato la reazione di Enrico Bertossi (Prima Udine): «Il sindaco ci racconta favole ha detto - vende come grandi trasferimenti i 6 milioni, quando si tratta di partite di giro delle Uti. La Tari? Gli effetti del porta a porta si vedranno nel 2021. E l'apoteosi sui grandi cantieri: il Castello, che non fa il Comune, e via Mercatovecchio, che dopo un anno è ancora in corso. Lei ha continuato rivolto al sindaco (che non ha per nulla apprezzato, rispondendo in modo colorito) - ha trasformato un documento tecnico in una serie di baggianate che non avranno il mio voto». Anche il M5S ha votato no (Serve più attenzione ai problemi dei cittadini ha detto Maria Rosaria Capozzi).

CASO CENTRO STUPRI

Sul tema, è intervenuta Laudicina: «Ho provato estremo imbarazzo quando ho scoperto che la società che si è trovata con un locale chiuso è la stessa cui presto saranno concessi degli spazi a Palazzo D'Aronco; non ci sono motivazioni per negare questa concessione, ma ho sollecitato la società e l'avvocato che la segue mi ha mandato una mail che denota impegno e in cui ribadisce l'estraneità ai fatti saliti alla cronaca e contrarietà per ogni forma di violenza. Da settembre a dicembre, dedicherà una serata al mese alle tematiche legate alla donna con esperti di settore». Sul tema, il consiglio boccia l'ordine del giorno di Sara Rosso (Pd) su percorsi educativi di contrasto alla violenza sulle donne, ma approva all'unanimità la mozione di Lorenza Ioan (Lega) che chiede la condanna verso i comportamenti che istigano alla violenza e la promozione della parità di genere.

CAMPO FEDERALE

Rispondendo ad Eleonora Meloni (Pd), l'assessore Antonio Falcone ha spiegato la situazione del campo di via Giussani, di proprietà della Figc e che il Comune voleva sistemare e prendere in gestione: «Nell'autunno 2019 ci sono stati incontri con la Figc ha detto - per ottenere una concessione trentennale. La bozza che ci è arrivata, però, era diversa e prevedeva una locazione. Non spenderemo 1,9 milioni di euro (per la sistemazione, ndr) per un campo di proprietà di un altro che può mandarci via quando vuole. Se lo potremo gestire per 30 anni, potremo fare l'investimento».

