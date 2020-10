REGIONE

TRIESTE Questione di giorni e la Giunta regionale dovrebbe mettere in campo l'assestamento d'autunno, quello per cui sono state accantonate parte delle risorse dell'avanzo di bilancio e non sono state impiegate nell'assestamento estivo, varato a luglio. La disponibilità finanziaria dovrebbe aggirarsi su 50 milioni sicuri, e forse abbondanti, posto che l'avanzo di bilancio era di 98 milioni dei quali solo 40 sono stati impieganti nell'assestamento di metà anno. Non dovrebbe durare a lungo l'attesa per i dettagli dell'operazione, più volte prospettata. Sarà, invece, significativo verificare quali sono le voci di spesa che potranno beneficiare di questo ossigeno autunnale, oltre alla sanità, ambito su cui un intervento è pressoché scontato. E forse anche cospicuo. Covid-19, infatti, quest'anno ha drenato risorse nella prima parte dell'anno nel sistema sanitario ed è possibile che abbia continuato a farlo anche negli ultimi mesi, dato l'andamento della pandemia. Se è vero, infatti, che le terapie intensive non sono piene e anche le degenze legate al virus non sono paragonabili ai periodi caldi, è anche vero che la macchina dei tamponi ha continuato a lavorare a ritmo sostenuto, prima per verificare lo stato di tutti coloro che tornavano dalla Croazia e dagli altri Paesi entrati nella black list, poi per la ripresa dei casi di positività con focolai connessi. Per i dettagli si vedrà, ma il documento finanziario dovrebbe essere in fase di elaborazione, dato il poco tempo che manca alla fine dell'anno e con esso alla scrittura della legge Finanziaria 2021, quest'anno un testo più importante e impegnativo di sempre. La riscrittura del Patto finanziario con lo Stato, infatti, ancora non c'è stato e la Regione è in attesa di essere convocata al tavolo bilaterale per ridiscutere complessivamente la partita. Una questione non di poco conto, dato il calo delle entrate per il bilancio regionale che vive di compartecipazioni erariali - determinato dalle conseguenze del Covid-19. In estate la maggioranza di Governo aveva deciso di operare con scelte «oculate e prudenti», motivando così la necessità di non impegnare tutto l'avanzo di bilancio. In tempi di incertezza, e non avendo chiaro ciò che sarebbe successo in autunno, ha preferito mettere fieno in cascina. Tutt'altra la visione della maggioranza che, in sede di dibattito dell'assestamento, ha più volte attaccato il Governo regione imputando una «mancanza di coraggio e assenza di leadership». Ora non resta che attendere le prossime mosse governative, per verificare se le scelte compiute qualche mese fa sono state lungimiranti o se, viceversa, non hanno innescato processi che avrebbero potuto essere di giovamento per tutto il sistema. L'assestamento d'autunno potrebbe avere inoltre un certo interesse se rivelerà già l'impianto o almeno un cenno delle scelte politico-finanziarie che si faranno con l'imminente Finanziaria per il nuovo anno.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA