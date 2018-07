CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MANIAGOPrincipio di incendio ieri attorno alle 12.15 nel reparto di Nefrologia dell'ospedale di Maniago. Si è surriscaldato un gruppo di continuità che alimenta un impianto di osmosi, che serve per fare la depurazione delle acque per i pazienti che si devono sottoporre alla dialisi. Prima ancora che giungessero i vigili del fuoco del locale distaccamento, il personale sanitario, appositamente formato, aveva provveduto con l'ausilio di un estintore a mettere in sicurezza la zona che si trova al primo piano della struttura sanitaria. L'area...