MANIAGO

(lp) La giunta comunale, guidata dal sindaco Andrea Carli, ha approvato un progetto di Implementazione della pubblica illuminazione, da 110 mila euro: esso è composto da due lotti funzionali, di cui il primo (importo 20 mila euro) utilizza un contributo regionale eall'Uti per la valorizzazione dell'area del Castello, attraverso un nuovo impianto di illuminazione che metterà in risalto la cinta muraria. Prima di procedere dovrà essere realizzata la solita attività di pulizia dagli arbusti. L'altro lotto funzionale del progetto, ben più corposo (90 mila euro, fondi comunali), si occuperà di realizzare l'illuminazione pubblica in alcune zone che ancora non ne sono provviste: le aree di intervento sono tante e di ridotte dimensioni, la più grande di esse sarà via Michelangelo Buonarroti a Campagna, strada creata circa 8 anni fa come collegamento tra via Raffaello Sanzio e la zona centrale della frazione coltellinaia. Ora si può finalmente procedere con gli ultimi impianti per considerare l'arteria conclusa e per migliorare i servizi dei residenti che li stanno attendendo non senza impazienza. «Sperando di risolvere le attuali incertezze nel mondo degli appalti e delle forniture - è l'auspicio dell'esecutivo comunale -, contiamo di poter realizzare i lavori nei prossimi mesi».



