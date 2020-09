IL CASO

UDINE Nelle scuole friulane è emergenza bidelli. Figure ancor più preziose, ai tempi del coronavirus, che richiede igienizzazioni continue, tanto che il ministero, per il famoso rinforzo anti-covid, ha destinato al Fvg 18 milioni per l'assunzione a tempo (con lo spettro del licenziamento in caso di lockdown e chiusura degli istituti) di 907 collaboratori scolastici (oltre a 110 assistenti amministrativi, 65 tecnici e 8 altre figure), di cui 8,301 milioni alla provincia di Udine (oltre a 7,126 per i docenti). Ma, dopo che l'Ufficio scolastico regionale ha recapitato a Roma le richieste delle scuole, ora, per gli istituti il problema è riuscire ad arruolare i bidelli. Il preside del Malignani Andrea Carletti, che ne doveva rintracciare tre, ammette che «è stato difficoltoso». Il dirigente del terzo Comprensivo udinese Paolo De Nardo, che è a caccia di dieci bidelli per l'organico aggiuntivo covid conferma che «non è facilissimo reperirli. Alcuni, che magari hanno altri incarichi, vogliono solo spezzoni orari. Poi, molti rinunciano: francamente non so perché». Il dirigente del Ceconi, Adriano Degiglio, che fa i conti con un annoso problema legato ai collaboratori scolastici, spiega che «abbiamo già scorso 300 posizioni, ma hanno risposto solo in due, che hanno accettato il posto. Purtroppo sono posti che prevedono il licenziamento in caso di chiusura» delle scuole. Al Ceconi, per ora «riusciamo a fare solo 3 ore su cinque, perché fra i docenti ci mancano decine di supplenti, fra cattedre intere e frazionisti». L'anno scorso in collegio docenti erano in 144, quest'anno per ora si sono contate 87 teste. Ma, dice il preside, «la gravissima criticità dell'istituto è quella dei collaboratori scolastici. Su un organico di diritto di 13, ne ho 6 inidonei per motivi di salute, che non possono fare le pulizie». Certo, il ministero ne ha concessi altri due «al posto degli inidonei, con contratti al 30 giugno» e con i rinforzi covid, «ce ne sono stati assegnati 7, in corso di convocazione». Ma ci si scontra con tanti rifiuti, perché «dobbiamo scorrere centinaia di posizioni, ma non accettano», causa spada di Damocle del licenziamento. E nell'attesa dei rinforzi, «non posso mandare gli studenti in laboratorio, perché ad ogni cambio di classe bisognerebbe fare la pulizia e in questo momento non ho abbastanza collaboratori», posto che la scuola ha «oltre 15mila metri quadri da pulire», 700 studenti (di cui una quarantina disabili), 45 classi al diurno e 8 alle serali, e tiene aperto «dalle 7.30 alle 22.30».

E se quest'anno, grazie all'organico aggiuntivo covid, ci si metterà una pezza, dice Degiglio, «il problema si riproporrà nel 2021: rischio di non poter aprire i laboratori il 1. settembre. Quest'anno, i 7 di rinforzo arriveranno. Ma l'anno prossimo non è prevista la sostituzione di queste persone. L'anno scorso le palestre sono state utilizzate con grandissima difficoltà per il problema delle pulizie». Per fortuna, comunque, tutti i ragazzi fanno lezioni in presenza, anche per «la decisione condivisa con il consiglio di istituto di non accogliere flussi in entrata da altre scuole».

I SINDACATI

Adriano Zonta (Cgil) conferma le difficoltà a reperire bidelli di rinforzo covid: «È difficile trovarne, ma dipende anche dalle scuole che propongono spezzatini di posti. Inoltre le graduatorie sono quasi in esaurimento. È il vero ennesimo problema di carenza di personale nella scuola: gli organici vanno ripensati e va ripensato il reclutamento. Anche per gli Ata serve un concorso». Se «sulle supplenze dei docenti è mancata la regia dell'Usr», secondo Tina Cupani (Cisl), per i collaboratori, «c'è stata un po' di disinformazione. In diverse aree del Friuli c'è un po' di titubanza dei collaboratori scolastici ad accettare le supplenze covid. Alcuni pensano di non poter abbandonare questi contratti se dovessero ricevere la proposta di una supplenza al 30 giugno, ma non è vero. Per questo invito i collaboratori ad accettare i contratti covid. Poi possono sempre abbandonare questi posti per prendere una posizione economicamente più redditizia. Le scuole ne hanno bisogno».

