IL NODO

UDINE Negli ospedali e nei presìdi dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, nel giro di due anni, sono scomparsi quasi duecento dipendenti (198 secondo i calcoli di Andrea Traunero della Cgil, fatti sui dati di settembre 2020 rispetto a quelli al 31 dicembre 2018). Una «gravissima carenza» di cui, secondo i sindacalisti, si sta pagando il prezzo proprio ora, in piena pandemia. A farne le spese, i dipendenti in servizio che, sempre secondo i calcoli della Cgil, a fine anno, potrebbero totalizzare quasi 300mila ore di straordinario contro le 215mila del 2019. Da Nicola Cannarsa della Cisl la proposta di una «chiamata alle armi» dei cosiddetti «riservisti», gli infermieri e gli operatori sociosanitari andati in pensione da poco, che potrebbero impegnarsi «per dare sollievo ai sanitari oberati di lavoro». Dovrebbe essere, «una messa a disposizione su base volontaria. Andrebbero contattati tutti i colleghi da poco in pensione, fra le figure di cui il sistema ha bisogno, che su base volontaria potrebbero dare la disponibilità. Non per mandarli in prima linea, ma per dare comunque un aiuto. Inoltre, si potrebbe valutare di aprire ai giovani medici o a tutti coloro che potrebbero essere disponibili a dare una mano in un contesto territoriale. Per lavorare in ospedale serve un'esperienza più complicata da acquisire. Ma, per esempio, visto che una delle difficoltà è legata ai tempi della risposta dopo i tamponi, che richiede l'inserimento di dati e il contatto telefonico, credo che una figura con esperienza sanitaria potrebbe rendersi disponibile a fare queste attività per sgravare il personale in servizio».

A mettere in fila i numeri è Traunero della Cgil Fp Udine. E sono dati impietosi. «È da due anni che in AsuFc si taglia il personale. Questa è la realtà oggettiva». Secondo lui la Regione autonoma ha la possibilità e il dovere «di formare i nuovi oss ed i nuovi infermieri e che poi deve fare i concorsi per assumerli. Possibilmente senza far passare secoli tra un bando e l'altro. E così nelle ultime settimane è partito il tentativo di coprire le carenze nei reparti in AsuFc, ricorrendo a chiusure indiscriminate di presidi sul territorio (Cividale, Gemona e non solo) e spostando il personale di qua e di là. Ma così si coprono buchi di attività aprendo voragini da altre parti», sostiene. E mette sul piatto i numeri: al 31 dicembre 2018 il personale di AsuFc era «di 7832 dipendenti. Invece al 30 settembre 2020 siamo scesi a 7184 dipendenti. Ben 198 dipendenti in meno. Proprio nel 2020, in piena pandemia. Inaccettabile». «Urgenti», dice, le nuove assunzioni. «All'Asu Fc e alla Regione chiediamo fatti. Adesso». Se nel 2019, sommando i dati delle ex Asuiud e Aas 3 e 2, c'erano state 215.251 ore di straordinario, al 30 giugno di quest'anno siamo già a 149.704 ore. «Con 1600 ore annue medie per dipendente corrispondono al lavoro che avrebbero svolto 130 dipendenti». «In proiezione su tutto il 2020 avremo 300mila ore di straordinario», ipotizza, che «corrispondono all'assunzione di 186 operatori». E poi ci sono i richiami in servizio e i cambi di turno. «Il personale libero dal lavoro è stato richiamato a lavorare (per coprire vuoti di organico) 8.939 volte nel corso del intero 2019 e 4.733 volte nei primi 6 mesi 2020». Le carenze maggiori riguardano gli assistenti sanitari: a dicembre 2018 c'erano 77 dipendenti, a settembre 2020 ce ne sono 60, «meno 17 unità, -20%».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA