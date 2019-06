Mamma nottola liberata si appisola dopo pochi passi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FAUNAUDINE Con l'arrivo di temperature decisamente più estive delle ultime settimane, la nottola gigante raccolta a Passons il 30 aprile sul terrazzino della signora Cristina ha finalmente spiccato il volo (più metaforicamente che realmente, in verità, visto che si è appisolata) dopo essere stata liberata nel bosco planiziario Coda Manin di Muzzana.Come racconta lo zoologo del Museo friulano di Storia naturale Luca Lapini, che ha accudito il rarissimo esemplare, per giunta in dolce attesa, affidato al centro di recupero fauna di...