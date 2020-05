IL LUTTO

RIVIGNANO Pochi giorni di fioritura valgono mesi e mesi di attesa. Mentre la primavera avanza Sara Meneghetti, mamma di 47 anni residente a Rivignano ma originaria di Murano (Venezia) dove vive la famiglia, è deceduta a causa di un tumore. Sul suo profilo social solo poche settimane fa aveva postato la fioritura del suo melo, ribadendo quanto fossero belli quei fiori «che valevano la lunga attesa». «La primavera avanza ugualmente» ha poi riportato, quasi a sapere che purtroppo di li a poco per lei non ci sarebbe stato il futuro terreno. Ciononostante lei rimarrà per sempre nei cuori di chi l'ha conosciuta. A partire dal figlio 16enne e dal marito Marco Florit, carabiniere in servizio alla Compagnia di Portogruaro nella stazione di Villanova, e ai tanti amici che avevano avuto modo di conoscerla. Lei che con la sua semplicità era letteralmente sbocciata nell'animo di tutti. Non chiamatemi guerriera ha riportato su Facebook, eppure non si era data per vinta affrontando la malattia con coraggio e con la sua semplicità che sfociava nei suoi piccoli lavoretti come due pendaglietti bianchi, azzurri e blu o «un piccolo ricamo incorniciato a modo mio, che va ad arricchire la mia piccola collezione di angioletti da appendere». A fine marzo, con le mercerie chiuse, si era messa al lavoro preparando delle mascherine, dispensando consigli alle amiche che si complimentavano con lei e la volevano copiare. Sara era una mamma e una moglie esemplare, ricca di tanti consigli da dispensare e amore da regalare. «Buona festa Friuli. Ti rialzerai per l'ennesima volta. Non smetterò mai di essere orgogliosa del mio essere veneta dalla cima della testa (non posso dire dalla punta dei capelli) alle unghie dei piedi, ma grazie di cuore per avermi fatto sentire a casa anche qui» aveva lasciato scritto sui social il 3 aprile scorso, giorno della festa della Patria del Friuli. Il funerale sarà celebrato a Rivignano.

Marco Corazza

