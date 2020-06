LA STORIA

CAVAZZO CARNICO Non ci sono solo attività che chiudono, che gettano la spugna o che soffrono a causa della crisi economica generata dal coronavirus. C'è anche chi non si abbatte e prova rilanciarsi nella sfida della ripresa, soprattutto in montagna dove nulla di base è facile. Ne sa qualcosa Monica Pusca che sabato assieme al compagno Cristian Angeli ha inaugurato nella piccola Cesclans di Cavazzo Carnico l'Affittacamere Ai Crocus, una graziosa struttura ricettiva ricavata dalla ristrutturazione di una abitazione della località, che sorge sulla rupe sovrastante il lago dei Tre Comuni.

«Il tutto è partito come un sogno nel cassetto racconta la giovane imprenditrice trentenne, con precedenti esperienza del settore della ristorazione poi la tenacia e il desiderio di concretizzarlo ci ha portato, in un anno di lavori, a vederlo realizzato. Il covid-19 non ha scalfino la nostra determinazione, ha solo rallentato di poco l'ultimazione del progetto: avevamo in mente di aprire ad inizio maggio, ci siamo presi ancora un mese di tempo per completare e limare i dettagli».

La struttura, situata lungo la principale via d'accesso a Cesclans, si suddivide in due parti: tre camere indipendenti di diverse dimensioni, tutte con bagno annesso e finiture di pregio, che si configurano come servizio bed&breakfast, quindi con pernottamento e prima colazione compresa nel prezzo; a ciò si aggiunge, al piano terra, un mini appartamento autonomo, dotato di tutti i comfort, per chi vuole soggiornare per periodi più lunghi, ideale per le famiglie.

«Abbiamo scelto queste due tipologie di offerte ricettive spiega ancora Monica per cercare di venire incontro alle varie esigenze del turista di oggi: di chi cerca solo un temporaneo punto d'appoggio e di chi, invece, non vuole rinunciare alle comodità di casa. Noi siamo positivi aggiunge riferendosi alle prospettive per la imminente stagione estiva in montagna forse si teme di più la paura di chi viaggia rispetto alle persone e alle strutture che li devono accogliere; noi sicuramente daremo il meglio per coccolare e offrire il meglio per chi cerca una vacanza in relax e a contatto con la natura».

La zona nella quale è situato il bed&breakfast, del resto, si presta, a due passi dal lago di Cavazzo, meta per tanti appassionati di sport acquatici, ma anche contesto ideale per escursioni in montagna oppure percorsi in mountain bike e con bicicletta o ebike a pedalata assistita.

«Siamo davvero orgogliosi di tenere a battesimo questa nuova apertura ha dichiarato il sindaco di Cavazzo Carnico, Gianni Borghi, affiancato, al momento del taglio del nastro, dall'assessore comunale alle Attività produttive, Nicol Antonini, un segnale importante per la nostra comunità, soprattutto perché arriva da giovani che hanno scelto di rimanere a vivere e lavorare qui». Ma la storia di Monica è significativa anche per un altro motivo: mamma di due bimbi, il primo di 3 anni, la seconda di 8 mesi, ha scelto di lanciarsi in questa avventura «perchè - racconta - ho voglia di coniugare lavoro e famiglia. Questo lavoro, infatti, può permettermi di fare la mamma 24 ore su 24 e, allo stesso tempo, posso dare un contributo a me e la mia famiglia».

