Maltrattata, ma non lo denuncia

IL CASOUDINE Torna ubriaco, scoppia una lite e sbatte la moglie fuori di casa, chiudendosi all'interno con la loro figlia. Lei, preoccupata per le sorti della sua bambina, chiede aiuto a un passante. Si fa prestare un telefono e chiama il numero unico di emergenza 112. È iniziato così, intorno alle 16 di giovedì pomeriggio, un intervento della Polizia di Stato che ha portato l'uomo, un cittadino marocchino di circa 30 anni, all'arresto per maltrattamenti in famiglia. Un arresto scattato d'ufficio anche se la moglie, una ragazza di origini...