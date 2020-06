A MILANO

UDINE Telecamere e intercettazioni ambientali nella struttura hanno consentito agli investigatori di accertare gravi responsabilità della direzione del gruppo Sereni Orizzonti 1 spa» (con sede legale a Udine) nell'aver accettato dal luglio 2018 (data di apertura della residenza) un numero elevato di pazienti in gravi condizioni di salute che avrebbero richiesto assistenze e cure intensive, pur consapevoli della inadeguatezza delle risorse e capacità professionali del personale assunto. Le indagini sono durate fino al febbraio 2019: tra le accuse ci sono omesse terapie e cure mediche e la deliberata indifferenza verso i bisogni di 22 ospiti, deceduti tra il luglio e il gennaio 2019 quasi tutti all'interno della rsa. Nei confronti della direttrice sanitaria pro-tempore e della capo-sala è stato contestato il reato di «falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici» per aver falsificato in diverse occasioni i diari clinici di due degenti morti nella struttura registrando circostanze false: nel caso dell'infermiera, omettendo di aver effettuato una manovra di bronco-aspirazione che aveva portato al decessO. A inizio 2019 la direzione ha cambiato i responsabili di Rodano, adottando una nuova politica di assunzione e trattamento dei pazienti.

