MALTEMPO

TOLMEZZO Sono usciti dall'isolamento dalla mattinata di ieri le comunità di Sauris in Carnia e di Sella Nevea in Val Raccolana, bloccate nei collegamenti viari dalla notte di sabato causa l'abbondante nevicata che ha interessato l'Alto Friuli nel fine settimana. Rimane però contingente in molti comuni il problema del peso del manto nevoso in alcuni casi di oltre un metro - su tetti e coperture sia di edifici pubblici che di abitazioni private, con il rischio di crollo anche a seguito dell'innalzamento delle temperature. In sostanza sugli edifici grava mediamente un peso di circa 450 chili per metro quadro. Proprio per questo gli sforzi dei volontari di Protezione civile e del Soccorso Alpino si stanno concentrando nell'attività di sgombero, da Forni di Sopra a Sauris, da Sappada a Prato Carnico a Tarvisio e Malborghetto. Alle prime ore del mattino di ieri si sono concluse quelle relative al tetto del capannone della ditta Solari in Val Pesarina, già in parte collassato sotto il peso eccessivo. Impegnati gli uomini del Cnsas delle stazioni di Trieste, Maniago, Moggio Udinese, Pordenone e Udine in supporto alle stazioni di Sappada e Forni di Sopra. Stanno operando complessivamente 328 volontari di tutta la regione per interventi di sgombero neve, coadiuvati anche dai Vigili del fuoco che operano per liberare le arterie stradali non solo principali ma anche secondarie, di accesso a diverse abitazioni.

VIABILITÀ

Grazie all'azione delle ditte incaricate da Strade Fvg, con il supporto dei Vigili del Fuoco e del personale della Pc regionale si sono liberate le strade regionali 73 del Lumiei tra Ampezzo e Sauris, soggetta al rischio di slavine incombenti, così come la regionale 76 della Val Raccolana, tra Chiusaforte e Sella Nevea, dove si era invece registrata una frana sabato. Rimane invece ancora off-limits il collegamento tra Sella Nevea e Cave del Predi. La riapertura delle due arterie si aggiunge a quella avvenuta nella serata di domenica per la SS 52 Carnica tra Forni di Sopra e il Passo della Mauria. Rimangono invece ancora chiuse per neve o per pericolo valanghe la regionale 110 di Passo Pramollo, la regionale 465 della Forcella Lavardet al km 10+590, la regionale 24 della Val Pontaiba al km 7+900 e la regionale 23 della Val D'Incaroio dal km 12.

ALLERTA METEO

È stata prolungata l'allerta meteo arancione della Protezione civile per il pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia, fino all'intera giornata odierna, nello specifico per la montagna e il Friuli occidentale. Il pericolo rimane marcato (color arancio, quindi 3 su un massimo di 5) fino a giovedì 7 gennaio. Oggi in giornata nuvolosità variabile, dalla serata previste deboli nevicate. Il manto nevoso va lentamente consolidandosi, ma rimangono ancora molti siti pericolosi soprattutto in quota. Oltre il limite del bosco, a tutte le esposizioni, saranno possibili valanghe spontanee anche di media grandezza sui pendii ripidi non ancora scaricati. Inoltre su tutti i versanti sono presenti accumuli di neve ventata che se sollecitati anche debolmente potrebbero provocare valanghe, soprattutto sui versanti settentrionali, anche di grandi dimensioni.

VALANGHE

Alcuni fenomeni valanghivi convogliandosi potranno ancora interessare i tratti della viabilità soggetta a pericolo al di sopra dei 900 m. Permane il pericolo di valanghe di fondo anche di grandi dimensioni sui pendii prativi molto ripidi. Per le escursioni sarà richiesta la massima cautela in quanto le condizioni non saranno ancora favorevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA