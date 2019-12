Maltempo: smottamenti, allagamenti e alberi abbattuti

METEO

UDINE Allagamenti, alberi abbattuti e alcuni smottamenti hanno caratterizzato la giornata di sabato in tutto il Friuli Venezia Giulia, tra le regioni italiane soggette maggiormente all'allerta meteo diramata dalla Protezione civile. Piogge abbondanti e incessanti unite al vento si sono abbattute dalla montagna al mare. Tra la notte e la mattinata sono caduti da 100 a 190 millimetri di pioggia sulle Prealpi, da 20 a 100 sulle Alpi, da 20 a 50 in pianura, da 10 a 20 sulla costa, Sulla costa ha soffiato lo scirocco a 60-70 chilometri all'ora. Neve oltre i 1800 metri circa ad inizio giornata, poi fino agli 800 metri sul Tarvisiano e i 1300 in Carnia. Segnalata una frana sulla provinciale 41 che da Cornino porta a Forgaria nel Friuli. Sul posto i vigili del fuoco di San Daniele per liberare la strada dai detriti e metterla in sicurezza. Sempre a Forgaria è caduto un albero sulla strada, sempre a causa del maltempo. Lungo la ex provinciale che da Moggio Udinese porta a Bevorchians si è aperta una voragine sulla carreggiata che ha portato alla chiusura del tratto interessato. Un albero nella notte è caduto anche a Savogna e, probabilmente sempre il maltempo è stato la causa di un incidente stradale a Pavia di Udine, senza gravi conseguenze. Interventi dei vigili del fuoco anche a Somplago di Cavazzo Carnico e a Terzo di Tolmezzo. Si è aggravato anche il distacco di un versante sulla strada che porta al Monte Bernadia in località Plan di Paluz, nel comune di Tarcento. I pompieri di Cividale del Friuli sono intervenuti poi nelle Valli del Natisone, sempre nella notte, per caduta alberi. Allagamenti anche a Treppo Grande, Martignacco, Buja, Tricesimo, oltre che nel Pordenonese (a Meduno e Pasiano) e a Ronchi. Dissesti stradali a Tavagnacco e fra Frisanco e Meduno. Un albero abbattuto a Isola Morosini (San Canzian d'Isonzo).

CORSI D'ACQUA

Prosegue il monitoraggio dei principali corsi d'acqua, ma non si segnalano criticità. Per il Tagliamento alle 5 i livelli degli idrometri erano 2.41 in aumento a Venzone, 3.46 in aumento a Madrisio e 3.25 a Latisana. Alle 3 il Servizio difesa del suolo della Regione ha dichiarato aperto il servizio di piena sul fiume per le tratte arginate di competenza regionale; sono stati chiusi i guadi del Malinaa Premariacco, Murlis in Comune di Zoppola, Rauscedo in Comune di San Giorgio della Rinchinvelda. La marea a Grado alle 5 ha raggiunto il valore massimo di 1,14 metri (riferito allo zero Punta Salute), a Trieste alle ore 5.20 il picco massimo di 2.58 metri (riferito allo zero Istituto Talassografico). Nella notte i volontari dei Comuni delle zone costiere (in particolare Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina) sono intervenuti per monitorare il territorio per il fenomeno dell'acqua alta.

CALCIO

Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, viste le avverse condizioni atmosferiche che hanno interessato la nostra regione, ha deciso la sospensione di tutta l'attività dilettantistica (Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria) in programma nella giornata di ieri. La data di recupero verrà comunicata ins eguito. Resta confermata tutta l'attività prevista per la giornata di oggi, domenica 22 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA