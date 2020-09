MALTEMPO

UDINE Rimane alta l'allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia in questo fine settimana, con piogge temporalesche diffuse, in genere intense, intermittenti su pianura e costa, più continue verso i monti. Sarà possibile qualche temporale forte. Soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto sulla costa e in quota (raffiche a 80 chilometri all'ora su Monfalcone e Grado). Domani, domenica 27 settembre, possibile qualche pioggia o qualche rovescio sparso, nevoso sui monti oltre i 1.500-1.700 metri. In serata possibile ulteriore peggioramento. Dalla notte di venerdì fino alla serata di ieri sono stati oltre 200 gli interventi sul territorio tra Vigili del fuoco e Protezione civile regionale per una serie di allagamenti nei comuni di Fanna, Aquileia, Fiumicello Villa Vicentina, San Canzian d'Isonzo, Ruda, Sagrado, Ronchi dei Legionari. Disagi per caduta di alberi e smottamenti tra San Daniele del Friuli, Ragogna e Taipana. E' stata chiusa l'ex strada provinciale 36 di Bordano per crollo massi nei pressi della galleria sul lato dell'abitato di Braulins di Trasaghis. Grandinate diffuse hanno interessato anche il Friuli orientale e Gorizia. Dalle 18 di giovedì alle 6 di venerdì sono caduti fino a 80 millimetri su Carnia e Prealpi Carniche, oltre 90 sulle Alpi Giulie, tra 160 e 190 sulle Prealpi Giulie (di cui 150 in 3 ore a Musi), tra 50 e 80 sulla pedemontana pordenonese, tra 80 e 120 sull'alta pianura udinese (di cui 105 in 3 ore ad Osoppo), oltre 80 sull'Isontino (di cui 75 in 3 ore a Doberdò del Lago). Valori in genere tra 10 e 40 millimetri sulle altre zone della regione. Sono caduti quasi 4000 fulmini totali. I fiumi, tutti monitorati, al momento restano sotto i livelli di guardia. Dall'inizio degli eventi atmosferici hanno operato complessivamente 85 volontari di 26 Comuni per interventi e in monitoraggio sul territorio.

LATISANA

Principio di incendio ieri mattina, intorno alle 7, in un'abitazione di Latisana. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, il rogo si è sviluppato in una pertinenza, all'interno di un deposito di oggetti e strumenti. L'immediato intervento dei pompieri ha permesso di contenere immediatamente all'incendio, evitando che potesse estendersi all'intero edificio. La persona che vive in questa casa non è rimasta intossicata.

OVARO

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale dell'Unione della Carnia ha denunciato per truffa un 22enne di origine marocchina, residente in Friuli, per aver raggirato una coppia di Ovaro. Dopo aver pubblicato un annuncio su un noto sito di compravendita online, il ragazzo li aveva contattati per vendergli un'auto ma, dopo aver raggiunto l'accordo e ricevuto il denaro, circa 800 euro, il giovane non si era più presentato agli appuntamenti per completare le procedure del passaggio di proprietà e non aveva mai consegnato la vettura. I presunti truffati hanno chiesto il supporto dell'ufficio di Polizia Giudiziaria, che ha subito avviato un'indagine a partire dai numeri telefonici utilizzati per le trattative. Incrociando le immagini della videosorveglianza, le banche dati e le descrizioni fatte dai testimoni, si è infine dato un volto al presunto truffatore. La persona sospettata è stata quindi fermata nel primo pomeriggio di sabato 19 settembre a Tolmezzo, nell'area adiacente all'autostazione.

