IL CASO

UDINE Disagi contenuti in Friuli Venezia Giulia per l'ondata di maltempo che dovrebbe esaurirsi oggi in giornata. Il passaggio della fase acuta del fronte ha determinato nel pomeriggio di ieri alcuni disagi sulla viabilità per caduta alberi a Forgaria nel Friuli, a Comeglians, Prepotto, Moggio Udinese, Tramonti di Sotto e Bordano. I Vigili del fuoco Volontari di Forni di Sotto sono intervenuti lungo la regionale della Valle del Lumiei, tra Ampezzo e Sauris di Sotto, per la rimozione di un grosso masso distaccatosi dal versante e finito sulla carreggiata in località Nier. Per fortuna la pietra non ha colpito auto in transito o persone; è stata rimossa e la viabilità ripristinata. Altro intervento a Prato Carnico, dove una pianta si è schiantata sulla carreggiata (anche in questo caso senza colpire vetture o mezzi di passaggio). È stata rimossa dai pompieri volontari di Rigolato. Un altro masso si è staccato anche luno la Sr 355 della Val Degano tra Muina di Ovaro e Villa Santina, sul posto il personale di Strade Fvg che ha rimosso i detriti e liberato la carreggiata, fortunatamente nessun veicolo è stato colpito. Locali allagamenti di abitazioni si sono verificate nei comuni di Prato Carnico, Zuglio, Ampezzo, Paularo e Arta Terme. Lo scirocco sulla costa ha soffiato con raffiche fino a quasi 80 km/h mentre in quota sono stati superati i 142 chilometri orari. In seguito il vento ha girato da Libeccio. Le piogge hanno interessato quasi tutta la regione ma in particolar modo la Carnia e le Prealpi Carniche con valori locali di quasi 70 mm in tre ore. Dall'inizio delle precipitazioni sono stati superati i 250 millimetri a Malga Chiampiuz.

EVOLUZIONE

Rimarranno nella giornata odierna moderate correnti sudoccidentali umide ma piuttosto fresche in quota che potranno portare nella notte qualche residua pioggia o qualche locale rovescio temporalesco. Oggi nella prima parte della giornata è previsto cielo variabile con schiarite specie verso la costa, anche se non si esclude qualche breve pioggia locale. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse, da moderate a localmente abbondanti. Quota neve sui 2000 metri circa. Sulla costa soffierà vento moderato di Libeccio al mattino, di Scirocco nel pomeriggio.

FIUMI E INVASI

Situazione monitorata e sotto controllo sul fronte dei corsi d'acqua, alle 17 di ieri l'idrometro di Venzone ha raggiunto il valore di 2.02 metri superando il livello di guardia. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna e il guado sul Lumiei in località Socchieve.

VOLONTARIATO

Dall'inizio dell'allerta hanno operato complessivamente oltre 200 volontari di 52 Comuni per interventi e monitoraggio territorio, il centralino della Protezione Civile ha registrato oltre 150 mentre sono state complessivamente 45 quelle ricevute dal numero unico d'emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA