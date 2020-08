MALTEMPO

LIGNANO Momenti di panico ieri pomeriggio poco prima delle 17 lungo gli otto chilometri di spiaggia da Sabbiadoro a Riviera quanto improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, si è alzato un forte vento che ha fatto volare in mare parecchi ombrelloni e altri rimasti sull'arenile sono andati distrutti. Si può solo immaginare il fuggifuggi generale dei bagnanti per raggiungere le proprie abitazioni. Un vento senza una goccia di pioggia che è arrivata quando se né andato, mai prima d'ora si era visto a Lignano un simile vento. Gli esperti di mare dicono che si è trattato del vento Neverin che arriva al mare dalla montagna e causa subito un maltempo improvviso, ma il guaio è quello che spinge in mare aperto le piccole imbarcazioni. Infatti gli uffici della Capitaneria di porto si Sabbiadoro per alcune ore sono stati subissati di telefonate per diversi soccorsi in mare. Subito hanno staccato gli ormeggi alcune motovedette che hanno raggiunto i primi naufraghi in grande difficoltà a bordo di una piccola imbarcazione. Poi hanno proseguito i soccorsi compiendo in poche ore ben sei interventi e portato in salvo 14 persone, tra queste due ragazzine di 8-10 anni. I naufraghi sono stati scaricati a terra nella Darsena vecchia di Sabbiadoro dove ad attenderli c'era un'ambulanza del locale pronto soccorso in quanto tutte erano sotto choc ed intirizzite dal freddo, in particolar modo le due giovani. Anche il gruppo bagnini di salvataggio di Lignano Riviera ha avuto molto lavoro prima con i bagnanti poi per portare in salvo due persone che erano uscite in mare con il proprio catamarano. Sono state viste dai bagnini mentre erano aggrappate all'imbarcazione che il vento stava portando alla deriva. Con il mare molto mosso sono riusciti ad avvicinarsi e trarle in salvo, mentre l'imbarcazione è stata abbandonata. Trattandosi però di una imbarcazione inaffondabile verrà rintracciata quando il mare sarà più calmo. Più tardi si è saputo che si tratta di due amici 48enni di Maniago giunti a Lignano nei giorni scorsi per trascorrere il ferragosto.

Enea Fabris

